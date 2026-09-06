भरतपुर: बाइक-टेंपो की भिड़ंत में छह बहनों के इकलौते भाई की मौत, चारा लेने मां-भांजे के साथ निकला था रविंद्र

इधर, भरतपुर में बयाना के रीको रोड पर एक सड़क हादसे में शनिवार सुबह स्कूल जा रही सरकारी शिक्षिका सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। भरतपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे शिक्षिका स्कूटी से उछलकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे में उनके सिर में अंदरूनी चोट आई है। तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष रघुवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि हरमुख नगर स्थित भगवती कॉलोनी निवासी अर्चना शर्मा (45) सरकारी शिक्षिका है। वह रोजाना की तरह शनिवार सुबह करीब 7 बजे स्कूटी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारबारी जा रही थीं।