Rajasthan: बीच सड़क पर पत्नी ने पति को जमकर पीटा, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

इधर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच करने के साथ ही घटना की वास्तविक परिस्थितियों और मारपीट के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित कार्रवाई की स्थिति सामने आ सकेगी।