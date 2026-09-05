Udaipur : 8 दिन से मोर्चरी में शव, गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अडे़ परिजन, कोटड़ा में बढ़ा तनाव

Udaipur : उदयपुर के कोटड़ा में रक्षाबंधन के दिन एक हमले में घायल गांधी सरना निवासी उमेश गमार की उपचार के दौरान मौत के बाद कोटड़ा में मामला लगातार गरमाता जा रहा है। आठ दिन गुजरने के बाद भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। मृतक का शव कोटड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखा है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक दाह संस्कार नहीं करने पर अड़े हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस जब तक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस मांग को लेकर वे लगातार पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।