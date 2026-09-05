उदयपुर : शहर में एक सप्ताह में तीसरी बार फायरिंग, हर बार उसी दिन दबोच लिए गए बदमाश

अंबामाता थाना क्षेत्र के मल्लातलाई में गुरुवार देर रात घरों के बाहर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में चार बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों ने रंजिश के चलते दो मकानों के बाहर शराब की बोतलें फेंकी और फायरिंग की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस की। एक आरोपी को डबोक और तीन को भीलवाड़ा से पकड़ लिया। एसपी के निर्देश पर रेंज में ए-क्लास नाकाबंदी कराई गई। विशेष टीमों ने सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी संसाधनों के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू की। आरोपी इस्माइल उर्फ मनू उर्फ बड़ा मेवाती, समीर मेवाती उर्फ बिट्टू, ताज मोहम्मद उर्फ शेरा को गिरफ्तर किया, वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है।