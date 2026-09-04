उदयपुर : भाजपा-कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता, वोटरों को गिना रहे खूबियां

भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में करीब 200 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि निकाय चुनाव के उदयपुर संभाग प्रभारी एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिवक्ताओं से चुनावी तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राठौड़ ने उन्होंने पार्टी की विचारधारा और सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच प्रभावी तरीके से रखने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अधिवक्ता संगठन और समाज के बीच प्रभावी सेतु के रूप में काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक महेंद्र नागदा, देहात जिला संयोजक गोपाल पालीवाल और जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने राजेंद्र सिंह राठौड़ का स्वागत किया। इस अवस पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता खूबी लाल सिंघवी, निकाय चुनाव की उदयपुर संयोजक रजनी डांगी और नगर निगम विधि प्रकोष्ठ संयोजक विजय ओस्तवाल के अलावा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा, राकेश मोगरा, भरत जोशी, चंद्रभान सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गुप्ता, नरपत सिंह चुंडावत, घनश्याम सिंह चौहान, प्रेम सिंह पवार, लोकेश गुर्जर, कांता नागदा, पुष्कर लोहार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।