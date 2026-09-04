उदयपुर में 64 उम्मीदवार करोड़पति: BJP के आकाश जैन सबसे अमीर, 5 प्रत्याशियों के पास 1 लाख भी नहीं

आकाश जैन वागरेचा (फोटो पत्रिका नेटवर्क)
Udaipur Municipal Corporation Election: उदयपुर नगर निगम चुनाव में नाम वापसी की मियाद खत्म होने के साथ ही शहर की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी हैं, जिनके पास विधायक और सांसद से ज्यादा प्रॉपर्टी है। बीजेपी-कांग्रेस के 160 में से 64 ऐसे हैं, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं, 5 ऐसे भी हैं जिनकी घोषित संपत्ति 1 लाख रुपए से भी कम है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा करोड़पतियों को टिकट दिए हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के 160 प्रत्याशियों में टॉप 10 अमीर प्रत्याशियों में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 2 हैं। टॉप 10 में 2 महिला प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से वार्ड 5 से होटल व्यवसायी आकाश जैन वागरेचा मैदान में हैं। इनकी संपत्ति सबसे ज्यादा करीब 31.70 करोड़ रुपए है। ये पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के रिश्तेदार हैं। वहीं, वार्ड 53 से सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया को भाजपा ने टिकट दिया है। वे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं।
57 साल के यशवंत के पास 10.97 करोड़ से ज्यादा और पत्नी के पास 8.74 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इस तरह उनकी कुल संपत्ति 19,71,85,488 रुपए है। वहीं, महिलाओं में सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी की डिंपल कुंवर के पास करीब 16 करोड़ की है। इसके बाद कांग्रेस की शिप्रा उपाध्याय हैं, जिनके पास 11 करोड़ की संपत्ति है।
बीजेपी के टॉप-10 अमीर प्रत्याशियों में टॉप-5 की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है और इस सूची में सिर्फ एक महिला का नाम शामिल है। वहीं, जहां सबसे अमीर प्रत्याशी बीजेपी से हैं। 91,000 रुपए की सम्पत्ति वाली इंद्रा गमेती भी चुनाव मैदान में हैं। जो वार्ड 62 से मैदान में हैं और बीजेपी की एकमात्र प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1 लाख से भी कम है।
इस चुनाव में कुल 64 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है। बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 2 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिनकी संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है।
|संपत्ति का दायरा
|बीजेपी
|कांग्रेस
|10 करोड़ से ज्यादा
|05
|02
|01 से 10 करोड़
|32
|25
|01 करोड़ से कम
|43
|53
|कुल प्रत्याशी
|80
|80
इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी, बीएसपी, सीपीआईएम के एक लाख से कम संपत्ति वाले 6 प्रत्याशी भी हैं। कुल 6 प्रत्याशियों में से बीएपी के 2, कांग्रेस, माकपा और बीजेपी का 1-1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।
|नाम
|पार्टी
|वार्ड नंबर
|कुल संपत्ति
|शांतिलाल गमेती
|बीजेपी
|43
|₹13,837
|अरशद अयूब
|बीएपी
|70
|₹15,000
|कुलदीप माली
|कांग्रेस
|46
|₹88,500
|इन्द्रा गमेती
|बीजेपी
|62
|₹91,000
|मुस्कान राही
|माकपा
|31
|₹91,074
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