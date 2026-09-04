उदयपुर में 64 उम्मीदवार करोड़पति: BJP के आकाश जैन सबसे अमीर, 5 प्रत्याशियों के पास 1 लाख भी नहीं

बीजेपी और कांग्रेस के 160 प्रत्याशियों में टॉप 10 अमीर प्रत्याशियों में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 2 हैं। टॉप 10 में 2 महिला प्रत्याशी हैं। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से वार्ड 5 से होटल व्यवसायी आकाश जैन वागरेचा मैदान में हैं। इनकी संपत्ति सबसे ज्यादा करीब 31.70 करोड़ रुपए है। ये पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के रिश्तेदार हैं। वहीं, वार्ड 53 से सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया को भाजपा ने टिकट दिया है। वे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं।