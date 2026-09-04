उदयपुर : चार दिन में दूसरी थार चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर के अंबामाता थाना पुलिस ने चार दिन में दूसरी थार चोरी का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की थार बरामद की। आरोपियों ने कार रेंटल कार्यालय से फर्जी दस्तावेज के जरिए थार ट्रायल के बहाने ली और फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से उदयपुर से हरियाणा और पंजाब तक जांच की। पूछताछ में आरोपियों ने जीपीएस तोड़ने और नेगड़िया टोल नाके से बिना टोल दिए भागने की बात कबूली। धानमंडी पुलिस ने पांच साल से फरार धोखाधड़ी आरोपी राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया।

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