Indian Railways: दिल्ली-मुंबई समेत इन शहरों के लिए उदयपुर से चार नई ट्रेन चलाने की मांग

उदयपुर। होटल एसोसिएशन उदयपुर ने उदयपुर की पर्यटन जरूरतों को देखते हुए नई ट्रेनों के संचालन और मौजूदा ट्रेनों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के लिए नई वंदेभारत ट्रेन सहित उदयपुर से चार ट्रेन चलाने की मांग की है। एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर में देशभर से पर्यटक आते हैं। इसे ध्यान में रख एसोसिएशन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर चार प्रमुख रेल कनेक्टिविटी की मांग की है।