उदयपुर : अलमारी, बांसुरी और हरी मिर्च…इस बार वोट मांगने के अंदाज भी होंगे निराले

उदयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कमल और हाथ के साथ अलमारी, बक्सा, बांसुरी, हरी मिर्च, आइसक्रीम, चारपाई, सिलाई मशीन, कैंची, आरी, फव्वारा, गैस चूल्हा और बिजली का खंभा जैसे निशान प्रत्याशियों की पहचान होंगे। पार्टी टिकट से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने कई वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। वार्ड 1, 2 और 3 में अलमारी प्रमुख निशान है। वार्ड 12 में चार बागियों के अलग-अलग चिह्न हैं। वहीं बसपा का हाथी, आप की झाड़ू, माकपा का हथौड़ा-हंसिया-तारा और बीएपी का हॉकी-बॉल भी मुकाबले में हैं।

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