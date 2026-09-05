सीएम भजनलाल का उदयपुर में रोड-शो, बोले- ‘ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी, 78 फीसदी वादे पूरे किए’

उदयपुर। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को लेकसिटी में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सूरजपोल चौराहे से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का रोड शो बापू बाजार होते हुए देहली गेट बैंक तिराहे तक पहुंचा। रास्ते में जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं, विभिन्न समाजों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।