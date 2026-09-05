सीएम भजनलाल का उदयपुर में रोड-शो, बोले- ‘ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी, 78 फीसदी वादे पूरे किए’

Udaipur: उदयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो (फोटो-@BhajanlalBjp)
उदयपुर। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को लेकसिटी में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सूरजपोल चौराहे से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का रोड शो बापू बाजार होते हुए देहली गेट बैंक तिराहे तक पहुंचा। रास्ते में जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं, विभिन्न समाजों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
रोड शो की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूरजपोल चौराहे पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के साथ जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा मौजूद रहे।
उदयपुर नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है। पार्टी लंबे समय से यहां नगर निगम बोर्ड पर काबिज रही है। इस बार 80 वार्डों में भाजपा ने 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। नए परिसीमन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण, बागी प्रत्याशियों और संभावित भितरघात के बीच मुख्यमंत्री का रोड शो पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
मेयर पद इस बार सामान्य होने और वार्डों के नए परिसीमन के चलते चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान 'उदयपुर में फिर भाजपा' के नारे लगाए।
रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उनके मंत्री और अधिकारी जेल में हैं और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव के समय केवल मुद्दे उछालने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनका धरातल नहीं बचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तीन नगर निगमों को बढ़ाकर छह किया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने समाप्त किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 78 फीसदी पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने रामजल सेतु योजना, नर्मदा के पानी को आगे बढ़ाने और उदयपुर की देवास परियोजना को गति देने का जिक्र किया।
उन्होंने रोडवेज को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि रोडवेज कभी मुनाफे में नहीं आ सकती। भाजपा सरकार ने एक हजार नई रोडवेज बसें खरीदी हैं और एक हजार और बसें खरीदी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायतों के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से एक-एक वार्ड में मजबूती से जुटने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया।
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