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Rajasthan Nikay Election: चुनाव लड़ना है तो घर में शौचालय जरूरी, नामांकन के साथ देना होगा ओडीएफ शपथ पत्र

श्रीगंगानगर में चुनावी मैदान में उतरने से पहले प्रत्याशियों को अपने घर की स्वच्छता व्यवस्था का भी हिसाब देना होगा। नामांकन के साथ ओडीएफ शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें प्रत्याशी को घर में शौचालय की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल के साथ परिवार के सदस्यों के यहां शौचालय होने की घोषणा भी करनी होगी।
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श्री गंगानगर

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Kamal Mishra

Aug 28, 2026

Nikay chunav

Rajasthan Nikay Election: फोटो-एआई जेनरेटेड

श्रीगंगानगर। स्थानीय चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शर्त सामने आई है। अब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त होने से संबंधित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रत्याशी को यह घोषणा करनी होगी कि उसके घर में शौचालय मौजूद है और उसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

इस प्रावधान की खास बात यह है कि केवल प्रत्याशी के घर में शौचालय होना ही पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित शपथ पत्र में अभ्यर्थी को अपने परिवार के सदस्यों के घर में शौचालय की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल की स्थिति के बारे में भी घोषणा करनी होगी। यानी चुनावी मैदान में उतरने से पहले प्रत्याशी को अपने परिवार की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी औपचारिक रूप से जवाब देना होगा।

नामांकन पत्र में अलग से तय किया गया स्थान

ओडीएफ संबंधी घोषणा को नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए नामांकन पत्र में इसके लिए पूरा पेज निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को तय प्रारूप में शपथ पत्र भरकर जमा करना होगा। इसमें घर में शौचालय होने और उसके उपयोग किए जाने की घोषणा शामिल होगी। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले इस व्यवस्था की जानकारी रखना जरूरी हो गया है।

65 वार्डों के प्रत्याशियों पर लागू होगा प्रावधान

श्रीगंगानगर शहर के सभी 65 वार्डों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के दौरान ओडीएफ शपथ पत्र देना होगा। चाहे प्रत्याशी किसी भी वार्ड से चुनाव मैदान में उतरे, उसे नामांकन पत्र के साथ यह घोषणा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करनी होगी।

शपथ पत्र के जरिए प्रत्याशी से उसके घर में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं और उनके इस्तेमाल की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया में स्वच्छता से जुड़े इस पहलू को भी औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।

यह वीडियो भी देखें :

स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा प्रावधान

ओडीएफ की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया था। अब निर्वाचन प्रक्रिया में भी प्रत्याशियों से संबंधित घोषणा मांगे जाने के पीछे स्वच्छता व्यवस्था और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करना अहम उद्देश्य माना जा रहा है।

इस व्यवस्था के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों को राजनीतिक गतिविधियों के साथ अपने नामांकन से जुड़े दस्तावेजों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में देना नामांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

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Updated on:

28 Aug 2026 10:59 pm

Published on:

28 Aug 2026 10:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Nikay Election: चुनाव लड़ना है तो घर में शौचालय जरूरी, नामांकन के साथ देना होगा ओडीएफ शपथ पत्र

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