राजस्थान का वो ऐतिहासिक चुनाव…जब मजाक-मजाक में इलेक्शन लड़ीं ‘बसंती’, रिकॉर्ड मतों से बनीं किन्नर पार्षद

फिर आया मतदान का दिन। वोट डालने के बाद लोग वार्ड नंबर-23 के मतदान केंद्र के आसपास जुटने लगे। दोपहर तक वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी नजर एक ही सवाल पर थी…बसंती का क्या होगा? जब मतगणना पूरी हुई और परिणाम घोषित हुआ तो मजाक में शुरू हुई कहानी इतिहास बन चुकी थी। बसंती ने न केवल राजस्थान में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि देश की पहली किन्नर पार्षद बनने का गौरव भी हासिल किया।