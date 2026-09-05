Rajasthan: पूर्व पार्षद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, बोला- ‘लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई हूं’

परिवादी के अनुसार कॉल करने वाले ने रकम नहीं देने पर अगली बार फोन नहीं करने और सीधे गोली मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद उसी व्हाट्सएप नंबर से एक वॉयस मैसेज भी आया। नारंग का आरोप है कि इसमें पांच करोड़ रुपए की मांग दोहराते हुए उसे, उसके बेटे हर्षल और परिवार को गोली मारने की धमकी दी गई। नारंग ने पुलिस को दी रिपोर्ट में कहा कि धमकी मिलने के बाद वह और उसका परिवार डरा हुआ है। कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच सीआई तेजवंत सिंह को दी गई है।