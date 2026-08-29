Rajasthan: भारतीय सिम कार्ड… पाकिस्तान में व्हाट्सऐप, पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए काम करने वाला आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर। आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस और सीआईडी (आईबी) की संयुक्त टीम ने बॉर्डर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए के इनामी नशा तस्कर को देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर काम करने और भारतीय नागरिकों के सिम कार्ड पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी इन सिम कार्ड के जरिए भारतीय मोबाइल नंबरों पर पाकिस्तान में व्हाट्सऐप भी चालू करवाता था।