बाग़ी को ‘बैठाने’ पहुंचे थे महाराष्ट्र के मंत्री प्रवीण और MLA बालमुकुंदाचार्य, इस बीच ‘ताऊ’ की एंट्री से बिगड़ा माहौल- देखें वीडियो वायरल

राजस्थान में होने जा रहे नगर निगम चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच राजधानी जयपुर के वार्ड 134 से एक दिलचस्प और हाई-वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बागी और निर्दलीय प्रत्याशी जीतू सैनी को नाम वापस लेने के लिए मनाने पहुंचे पार्टी के बड़े नेताओं के बीच अचानक प्रत्याशी के बुजुर्ग ताऊ की एंट्री हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रवीण और हवामहल से बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य निर्दलीय प्रत्याशी जीतू सैनी को चुनाव से हटने और अधिकृत प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बागी प्रत्याशी की बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वह नेताओं की बात मान चुका है, लेकिन ठीक उसी समय प्रत्याशी के ताऊ की एंट्री हुई और पूरा सीन ही बदल गया।