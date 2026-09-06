इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में ईरान? हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ बना रहा सीक्रेट प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। उस समय दूसरे मोर्चों से एक साथ बड़ा हमला नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह ने उत्तर से हमले शुरू किए, लेकिन उसी सुबह हमास के हमले के साथ बड़े पैमाने पर समानांतर अभियान नहीं चलाया। अमेरिका और इजरायल के पहले के आकलनों के अनुसार, ईरान और हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर के हमले की पूरी जानकारी या हमले की सटीक तारीख पहले से नहीं पता थी। हमास के तत्कालीन नेता याह्या सिनवार को उम्मीद थी कि शुरुआती हमले की सफलता के बाद ईरान और हिजबुल्लाह भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल हो जाएंगे।