अफ्रीकी देश केप वर्डे में भीषण सड़क हादसा: 30 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, हादसे में मारे गए सात लोगों के शवों की हालत बेहद खराब थी। इसी वजह से उन्हें रात में ही दफना दिया गया। बाकी शवों की पहचान और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। केप वर्डे के राष्ट्रपति जोसे मारिया परेरा नेवेस ने हादसे को बड़ी त्रासदी बताया है। राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी रविवार को फोगो द्वीप पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने वाले हैं।