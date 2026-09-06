US-Iran War: अमेरिकी प्रतिबंधों का तेहरान ने निकाल लिया तोड़, ‘इकोनॉमिक वॉर टास्क फोर्स’ का किया ऐलान

टास्क फोर्स का मुख्य काम युद्ध के कारण पैदा होने वाली समस्याओं और रुकावटों की केंद्रीय स्तर पर पहचान करना और उनके लिए व्यावहारिक समाधान खोजना है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब किसी समस्या के समाधान के लिए कई एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत हो, तो जरूरी तालमेल बना रहे और मामले अलग-अलग एजेंसियों के बीच अफसरशाही की वजह से न अटकें। उप-मंत्री मोर्तेजा जमानियन ने कहा कि मंत्रालय तेजी से उन समस्याओं की पहचान करेगा और उन्हें हल करेगा जिनका सामना कारोबार, व्यापार, फाइनेंसिंग और अन्य आर्थिक क्षेत्रों को करना पड़ रहा है। कई दशकों के प्रतिबंधों और मौजूदा युद्ध के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। तेहरान को और अलग-थलग करने की कोशिश में अमेरिका ने इस हफ्ते की शुरुआत में देश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं।