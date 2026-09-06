Yemen Houthi Conflict: यमन में फिर भड़की जंग! रणनीतिक इलाके पर सरकारी सेना का कब्जा, 60 से ज्यादा मौतों ने बढ़ाई चिंता

Yemen Civil War: यमन में हूती विद्रोहियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेनाओं के बीच संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताइज और होदेइदाह प्रांतों में तेज हुई सैन्य कार्रवाई के बीच सरकारी बलों ने एक अहम रणनीतिक जिले पर कब्जे का दावा किया है। इस बढ़ती हिंसा का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों पर भी भारी पड़ रहा है। शनिवार की झड़पों में 60 से अधिक लोगों की मौत और करीब 1,800 परिवारों के विस्थापन ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है।