Iran War: ईरान युद्ध के बाद ट्रंप का ‘बड़ा रीसेट’! मिडिल ईस्ट में नई ताकत का खाका तैयार, इजरायल-सऊदी पर नजर

Israel Saudi Arabia Relations: ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका मध्य पूर्व में सिर्फ युद्धविराम या किसी अस्थायी समझौते तक सीमित रहने के मूड में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से आकार देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना का मकसद ईरान के प्रभाव को सीमित करने के साथ इजरायल और अरब देशों के बीच रिश्तों को नई दिशा देना बताया जा रहा है।