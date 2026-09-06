Russia-Ukraine Peace Talks: रूस-यूक्रेन कहां खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या विकल्प?

मॉस्को का रुख अभी भी उसकी मूल मांगों के आसपास ही है। क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन ने अमेरिकी दूतों से कहा कि रूस युद्ध के मैदान में वास्तविक प्रगति कर रहा है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने संघर्ष के 'मूल कारणों’ को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। रूस की प्रमुख मांगों में यूक्रेन से उन चार क्षेत्रों पर दावा छोड़ना शामिल है, जिन पर मॉस्को अपना अधिकार जताता है। इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे। क्रेमलिन ने इन मांगों को अपनी मौजूदा स्थिति का अहम हिस्सा बताया है।