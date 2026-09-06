रूस-यूक्रेन युद्ध पर शांति की नई उम्मीद, पुतिन से मिले ट्रंप के शांतिदूत

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका के पास युद्ध समाप्त कराने के लिए एक नया ठोस शांति प्रस्ताव है। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों का खुलासा नहीं किया है। ट्रंप के मुताबिक विटकॉफ और कुशनर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मास्को यात्रा के बाद दोनों अमेरिकी प्रतिनिधियों के रविवार को यूक्रेन पहुंचने की संभावना है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा है कि दोनों प्रतिनिधि मास्को दौरे के बाद यूक्रेन आएंगे। इस दौरान युद्ध समाप्त करने के संभावित रास्तों पर यूक्रेनी पक्ष से बातचीत होगी।