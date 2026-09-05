US-Iran War: अमेरिका ने उड़ाए ईरान के 3 तेल टैंकर, CENTCOM कमांडर बोले- जरूरत पड़ी तो पूरा ऑयल फ्लीट कर देंगे खाक

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के तीन कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। CENTCOM के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बिना किसी उकसावे के समुद्र में नियमित गश्त कर रहे अमेरिका के दो युद्धपोतों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने इन मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया, जिससे अमेरिकी नौसेना के कर्मियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।