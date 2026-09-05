जन्मदिन पर दोस्त ने दिया लॉटरी टिकट, खुली किस्मत तो निकले 8 करोड़ रूपये! पहले समझा था सिर्फ 83 हजार

8 Crore Lottery: अमेरिका के इलिनॉय में एक शख्स का जन्मदिन उस वक्त जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया, जब दोस्त से मिले लॉटरी टिकट ने उसे 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) का इनाम जिता दिया। खास बात यह रही कि शुरुआत में उसे अपनी जीत की असली रकम का अंदाजा ही नहीं था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, वह टिकट को सिर्फ 1,000 डॉलर(करीब 94 हजार रूपये) का विजेता समझकर लॉटरी सेंटर पहुंचा था, लेकिन वहां कर्मचारियों ने बताया कि उसने 1 मिलियन डॉलर का जैकपॉट जीता है। यह मामला इलिनॉय के ब्रैडवुड निवासी शख्स का है। UPI की रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी पत्नी ने जन्मदिन की पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में एक दोस्त ने उसे लिफाफे में कई लॉटरी टिकट गिफ्ट किए थे।