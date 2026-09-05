Nepal Flood Rescue : नेपाल में दो चमत्कारिक रेस्क्यू, 11 दिन बाद मलबे से महिला और सुरंग से चीनी नागरिक जिंदा निकला

बता दें आपदा के दसवें दिन शुक्रवार को त्रिशूली-3ए हाइड्रोपावर परियोजना की टनल से संजय साह और कबीर महारजन को जिंदा बाहर निकाला गया। दोनों करीब 170 मीटर अंदर फंसे थे। संजय ने बताया कि टनल में फंसे रहने के दौरान वह नौ दिन तक मन ही मन 'हरे कृष्ण' महामंत्र का जाप करते रहे। बचाव दल को दोनों की मौजूदगी का पता चलने के बाद मलबा हटाने का काम तेज किया गया और आखिरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार दो दिनों तक सुरंगों और मकानों के मलबे से लोगों के जिंदा मिलने से रासुवा बाढ़ के बाद चल रहे राहत एवं बचाव अभियान को नई उम्मीद मिली है।