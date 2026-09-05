Nepal Flood: बाढ़ से बचीं, लेकिन आसान नहीं हुई जिंदगी; राहत शिविरों में महिलाओं के सामने टॉयलेट, कपड़े और प्राइवेसी की चुनौती

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, राहत शिविरों में रह रही कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें सैनिटरी पैड तो मिल रहे हैं। लेकिन अंडरगारमेंट्स जैसी जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। बाढ़ में घर और सामान गंवा चुकी महिलाओं के लिए यह परेशानी गंभीर है। पीरियड्स के दौरान केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। साफ पानी भी जरूरी है। टॉयलेट की सुविधा चाहिए। कपड़े बदलने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। साथ ही निजी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त सामान भी जरूरी है। घर में रहते हुए ये जरूरतें सामान्य लगती हैं। लेकिन राहत शिविर में यही चीजें बड़ी चुनौती बन जाती हैं। खासकर तब, जब महिलाओं के पास बदलने के लिए अतिरिक्त कपड़े तक नहीं हों।