Nepal Flood: बाढ़ से बचीं, लेकिन आसान नहीं हुई जिंदगी; राहत शिविरों में महिलाओं के सामने टॉयलेट, कपड़े और प्राइवेसी की चुनौती

नेपाल में रेस्क्यू टीम। (Photo- ANI)
Nepal Flash Flood: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। कई लोगों ने अपना घर और जरूरी सामान खो दिया। बड़ी संख्या में लोग अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पानी उतरने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई हैं। खासकर महिलाओं के सामने कई ऐसी दिक्कतें हैं, जिन पर आपदा के समय अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। एक रिपोर्ट में नेपाल के राहत शिविरों की यह तस्वीर सामने आई है, जिसके मुताबिक महिलाओं के लिए पीरियड्स, साफ पानी, टॉयलेट, कपड़े बदलने और प्राइवेसी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है।
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, राहत शिविरों में रह रही कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें सैनिटरी पैड तो मिल रहे हैं। लेकिन अंडरगारमेंट्स जैसी जरूरी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। बाढ़ में घर और सामान गंवा चुकी महिलाओं के लिए यह परेशानी गंभीर है। पीरियड्स के दौरान केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। साफ पानी भी जरूरी है। टॉयलेट की सुविधा चाहिए। कपड़े बदलने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। साथ ही निजी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त सामान भी जरूरी है। घर में रहते हुए ये जरूरतें सामान्य लगती हैं। लेकिन राहत शिविर में यही चीजें बड़ी चुनौती बन जाती हैं। खासकर तब, जब महिलाओं के पास बदलने के लिए अतिरिक्त कपड़े तक नहीं हों।
रिपोर्ट में राहत शिविरों में सैनिटेशन की स्थिति भी सामने आई है। एक शिविर में 400 से ज्यादा लोगों के लिए केवल तीन टॉयलेट होने की बात कही गई है। इतने लोगों के लिए सीमित टॉयलेट महिलाओं की परेशानी बढ़ा देते हैं। उन्हें नहाने और कपड़े बदलने के लिए भी सुरक्षित और निजी जगह की जरूरत होती है। अस्थायी शिविरों में अक्सर ऐसी सुविधाएं पर्याप्त नहीं होतीं। आपदा के बाद प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की होती है। खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। लेकिन महिलाओं की निजी जरूरतें पीछे छूट सकती हैं। इसका असर उनकी स्वच्छता और गरिमा दोनों पर पड़ता है।
बाढ़ ने महिलाओं से सिर्फ उनका घर नहीं छीना। उनकी निजी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। घर में जिन चीजों की जरूरत के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, वे अब राहत शिविर में बड़ी जरूरत बन गई हैं। साफ कपड़े, अंडरगारमेंट्स, सैनिटरी पैड और साफ पानी जैसी चीजें उनके लिए बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ऐसी जगह भी चाहिए, जहां वे अपनी निजी जरूरतें बिना झिझक पूरी कर सकें। रिपोर्ट बताती है कि आपदा राहत का मतलब सिर्फ खाना, पानी और टेंट उपलब्ध कराना नहीं है। महिलाओं की स्वच्छता, सुरक्षा और प्राइवेसी को भी राहत व्यवस्था का हिस्सा बनाना जरूरी है।
बाढ़ से जान बच जाना सबसे बड़ी राहत है। लेकिन जिन लोगों ने अपना घर और सामान खोया है, उनके लिए सामान्य जिंदगी में लौटना आसान नहीं होगा। राहत शिविरों में रह रही महिलाओं की परेशानियां बताती हैं कि आपदा का असर पानी उतरने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है।
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