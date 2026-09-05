India-China Talks: अरुणाचल के ताकसिंग में तनाव! वार्ता के लिए जल्द आमने-सामने हो सकते हैं भारत-चीन के कोर कमांडर

दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिशों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। भारत और चीन के रिश्ते 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद काफी खराब हुए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई है। शी जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। उस समय वह चेन्नई के पास महाबलीपुरम पहुंचे थे। यहां भारत और चीन के नेताओं के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था।