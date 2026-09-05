Pickaxe Mountain में आखिर क्या है? जिस ईरानी ठिकाने पर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दे रहे हमले की धमकी

पिकैक्स माउंटेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी भूमिगत और मजबूत संरचना है। परिसर पहाड़ के भीतर काफी गहराई में होने की वजह से इसे हवाई हमले से नष्ट करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं, जो इतनी गहराई में मौजूद संरक्षित ढांचे को प्रभावी तरीके से तबाह कर सकें। अगर अमेरिका वास्तव में पिकैक्स माउंटेन पर हमला करता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया और पूरे मध्य पूर्व में संघर्ष के और बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल, ट्रंप की चेतावनी ने इस रहस्यमयी भूमिगत परिसर को एक बार फिर दुनिया के ध्यान के केंद्र में ला दिया है।