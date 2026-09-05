Nepal Flood: चीन ने पहली बार जारी किया मौतों का आंकड़ा, कहा- इमिग्रेशन सेंटर से बरामद हुए 31 शव

जायसवाल ने कहा कि हम नेपाल सरकार की जरूरतों के हिसाब से मदद देते रहेंगे। आने वाले दिनों में, हम और फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और दूसरी चीजें भेजने की योजना बना रहे हैं जिनकी नेपाल सरकार ने मांग की है। कल, हमारे दो भारतीय विमान 21 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू गए थे। अब तक, हमने सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। राहत सामग्री के अलावा, हमने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 54 लोगों को भी भेजा है। इनमें 30 टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट, 19 फोरेंसिक एक्सपर्ट और पांच सदस्यों वाली मेडिकल टीम शामिल है। हमारी बचाव और फोरेंसिक टीमें जमीन पर तैनात हैं और वे नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।