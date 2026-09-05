5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flood: चीन ने पहली बार जारी किया मौतों का आंकड़ा, कहा- इमिग्रेशन सेंटर से बरामद हुए 31 शव

Nepal Flood Deaths 2026: नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1295 पार, चीन ने पहली बार जारी किया आंकड़ा। इमिग्रेशन सेंटर से 31 शव बरामद, भारत ने अब तक 169 नागरिकों को किया रेस्क्यू।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Sep 05, 2026

Devighat flood rescue

नेपाल में बाढ़ ने तबाही मचाई (Photo-IANS)

Nepal Flood Deaths: नेपाल में आई बाढ़ में अब तक 1295 से अधिक लोगों की मौत हो गई। जबकि, 5 हजार से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल में बाढ़ के बाद मरने वालों की संख्या हो गई है। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा जारी किया है। लेंडे नदी में आई बाढ़ की चपेट में आए इमिग्रेशन सेंटर से 31 शव बरामद हुए हैं। 531 लोग अभी भी लापता हैं। चीनी सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने रिपोर्ट किया कि मलबे से 31 शव निकाले गए हैं। वहीं लापता 531 लोगों में कई विदेशी नागरिक, तीर्थयात्री शामिल हैं। जो घटना के समय इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे।

नेपाल से अब तक 169 भारतीय किए गए रेस्क्यू

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को बताया कि नेपाल से अब तक 169 भारतीय लोगों को लोगों को बचाया जा चुका है। तीन भारतीयों को रसुवा इलाके से गुरुवार को रेस्क्यू किया गया है। भारत के 275 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल बाढ़ के बाद भारत की ओर से पहुंचाई जा रही मदद के बारे में भी जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत ने हिमालयी देश में अचानक आई भयानक बाढ़ के बाद बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री और 54 कर्मियों को भेजा है।

फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य मांगी गई सामग्री भेजने की योजना

शुक्रवार को नई दिल्ली में हर दो हफ्ते में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत-नेपाल सरकार की जरूरतों के आधार पर मदद जारी रखेगा और आने वाले दिनों में अतिरिक्त फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य मांगी गई सामग्री भेजने की योजना है।

हम जरूरत के हिसाब से मदद जारी रखेंगे: MEA प्रवक्ता

जायसवाल ने कहा कि हम नेपाल सरकार की जरूरतों के हिसाब से मदद देते रहेंगे। आने वाले दिनों में, हम और फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और दूसरी चीजें भेजने की योजना बना रहे हैं जिनकी नेपाल सरकार ने मांग की है। कल, हमारे दो भारतीय विमान 21 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू गए थे। अब तक, हमने सात विमानों से लगभग 95 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। राहत सामग्री के अलावा, हमने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 54 लोगों को भी भेजा है। इनमें 30 टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट, 19 फोरेंसिक एक्सपर्ट और पांच सदस्यों वाली मेडिकल टीम शामिल है। हमारी बचाव और फोरेंसिक टीमें जमीन पर तैनात हैं और वे नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

275 नागरिक अब भी लापता, 1907 किए गए रेस्क्यू

उन्होंने बताया कि अभी 275 भारतीय नागरिकों का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि 1,907 भारतीय नागरिक अब तक चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 09:01 am

Published on:

05 Sept 2026 09:01 am

Hindi News / World / Nepal Flood: चीन ने पहली बार जारी किया मौतों का आंकड़ा, कहा- इमिग्रेशन सेंटर से बरामद हुए 31 शव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bolivia Military Base Explosion: बोलीविया के वियाचा शहर में मिलिट्री बेस पर धमाके, 10 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल

Bolivia Military Base Explosion Latest News.
विदेश

Russia-Ukraine War: वोलोदिमिर जेलेंस्की की पहल, रूस के साथ युद्धविराम का रखा प्रस्ताव

volodymyr zelenskyy proposes ceasefire with russia.
विदेश

अमेरिका के’ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ में EU शामिल, ईरान के तेल-वित्त नेटवर्क पर शिकंजा

US Iran Conflict
विदेश

घंटों एक जगह बैठे रहना बन सकता है कैंसर का न्योता, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

prolonged sitting health effects
विदेश

फेडरल रिजर्व को ट्रंप का अल्टीमेटम, बोले-रेट कम करो वरना उनके साथ व्यापार रोक दूंगा

Trump tariffs
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.