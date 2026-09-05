Bolivia Military Base Explosion: बोलीविया के वियाचा शहर में मिलिट्री बेस पर धमाके, 10 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल

बोलिविया के वियाचा में मिलिट्री बेस पर हुए धमाके के संबंध में स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी। धमाके की वजह से आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। घायलों को हेल्थ सेंटर ले जाने के लिए मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में एंबुलेंस, मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों को भेजा गया है।