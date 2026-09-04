रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर PM मोदी ने दी बधाई, मेलोनी बोलीं- भारत-इटली संबंध पहले से ज्यादा मजबूत

उन्होंने कहा कि भारत और इटली के बीच रिश्ते आज पहले से ज्यादा मजबूत हैं। दोनों देशों ने हाल के वर्षों में अपने संबंधों को नई दिशा दी है। मेलोनी ने आगे कहा कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के महत्व को दिखाती है। इस साझेदारी का मकसद दोनों देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना है। इससे कारोबार और विकास के नए मौके पैदा हो सकते हैं। दोनों देश आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।