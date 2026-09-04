वर्ल्ड वॉर-2 के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाली बनीं जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘इटली के युद्धोत्तर इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की उपलब्धि के लिए मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई। यह इतालवी जनता के उनके नेतृत्व में विश्वास और भरोसे का प्रमाण है।’ उन्होंने कहा कि भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने में जॉर्जिया मेलोनी की भूमिका अहम रही है। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनकी दोस्ती भी महत्वपूर्ण रही है।