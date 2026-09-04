Sheikh Hasina Return: मौत की सजा भी नहीं रोक पाएगी शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी? बोलीं- कानून का सामना करूंगी

बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। इस पर भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह बांग्लादेश के अनुरोध की समीक्षा कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को लेकर मतभेद की वजह से बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने भारत का दौरा नहीं किया है। हालांकि, भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ रचनात्मक संबंध रखने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है।