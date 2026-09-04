CJP कार्यकर्ता के पिता से मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज की सफाई, बोले- हमला नहीं, आत्मरक्षा में उठाया था कदम

Swatantra Bharadwaj : नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता निशू आजाद के पिता संजय आजाद पर हमला करने के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक पॉडकास्ट के दौरान विवादित दावा करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस घटना को हमला बताया जा रहा है, वह वास्तव में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी। उनका दावा है कि अगर वह आत्मरक्षा में कदम नहीं उठाते तो भीड़ उन्हें पीट-पीटकर मार सकती थी।