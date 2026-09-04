‘Naughty Boy’ ने बदली अंतरिक्ष की तस्वीर! EOS-05 की उड़ान से भारत को मिला आसमान में नया ‘निगरानी तंत्र’

ISRO EOS-05 Launch: भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसी छलांग लगाई है, जिसका असर सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहेगा। GSLV-F17 से भेजा गया EOS-05 उपग्रह देश को पृथ्वी की निगरानी के लिए एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह सामान्य अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशनों की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंचे जियोसिंक्रोनस क्षेत्र से बड़े भूभाग पर बार-बार नजर रख सकेगा। यही वजह है कि ‘Naughty Boy’ नाम से चर्चित यह मिशन कृषि, मौसम और आपदा प्रबंधन के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।