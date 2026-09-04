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यमन में संघर्ष फिर हुआ तेज, सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जंग में 25 लोगों की मौत

यमन के ताइज प्रांत में सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष में 25 लोगों की मौत हो गई। जानें बैलिस्टिक मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और लाल सागर में रोकी गई विस्फोटक नौकाओं की पूरी जानकारी।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Sep 04, 2026

Houthi attack on Saudi Arabia.

यमन के हूती विद्रोही (File Photo - IANS)

Yemen conflict: यमन में सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। देश के दक्षिण-पश्चिमी ताइज प्रांत में गुरुवार को सरकारी बलों और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने यमन के सरकारी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि इस लड़ाई में 15 सरकारी सैनिक और 10 हूती लड़ाके मारे गए। यह संघर्ष सुबह शुरू हुआ, जब हूती लड़ाकों ने मकबाना और अल-कधा गांवों में सरकारी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया।

तोपखाने, मोर्टार और भारी हथियारों का इस्तेमाल

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान तोपखाने, मोर्टार और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में हूती लड़ाके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन बाद में सरकारी बलों को अतिरिक्त सहायता मिलने के बाद जवाबी हमला किया गया और कुछ इलाकों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया गया।

स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने बताया कि संघर्ष तेज होने के बाद कई परिवार सुरक्षित इलाकों की ओर भागने लगे हैं। हूती बलों की बढ़ती गोलाबारी के कारण इलाके में एक बार फिर विस्थापन की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

बैलेस्टिक मिसाइलों का भी किया गया इस्तेमाल

उन्होंने कहा कि जमीनी लड़ाई के साथ-साथ पश्चिमी यमन के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले भी हुए। सरकारी बलों ने दावा किया कि पिछले कुछ घंटों में हूतियों ने 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और ताइज और पड़ोसी होदेइदाह प्रांत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर ड्रोन हमले किए। सरकारी पक्ष ने कहा कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन को मार गिराया। हालांकि, हूती समूह ने अभी तक इन झड़पों या सरकारी दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

हूती समूह की विस्फोटकों से भरी चार नावों को रोका था

सोमवार को यमनी सरकारी बलों ने कहा था कि उन्होंने हूती समूह की विस्फोटकों से भरी चार नौकाओं को रोक लिया था। सरकारी समाचार एजेंसी सबा के अनुसार, ये नौकाएं लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के नजदीक स्थित हनिश द्वीप समूह और जुकर द्वीप की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन सरकारी नौसेना ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।

इससे पहले भी हूती नौकाओं की कई गतिविधियां देखी गईं

सैन्य सूत्रों के मुताबिक, रविवार और सोमवार को भी हूती नौकाओं की कई गतिविधियां देखी गईं, जब वे इन रणनीतिक द्वीपों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। पिछले कुछ हफ्तों में यमन के कई मोर्चों पर सरकारी बलों और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। सरकारी सेना ने हूती ठिकानों पर ड्रोन और तोपखाने से हमले बढ़ाए हैं, जबकि हूती समूह ने मारीब और लाल सागर तट के सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। यमन में लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण पहले ही लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, और ताजा हिंसा से आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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Updated on:

04 Sept 2026 08:47 am

Published on:

04 Sept 2026 08:47 am

Hindi News / National News / यमन में संघर्ष फिर हुआ तेज, सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जंग में 25 लोगों की मौत

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