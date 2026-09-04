अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी- ISRO ने लॉन्च किया पहला जियोसिंक्रोनस इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05

अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच X पर ISRO टीम को बधाई देते हुए लिखा कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक और बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि EOS-05 एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है, जो विज़िबल, इन्फ्रारेड, मल्टी-स्पेक्ट्रल और हाइपर-स्पेक्ट्रल बैंड में एडवांस्ड इमेजिंग की सुविधा देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का भी जिक्र किया।