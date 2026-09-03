जंतर-मंतर पर युवक के घायल होने का सच आया सामने, दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस घटना में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। मेडिकल जांच के हवाले से डीसीपी ने बताया, "आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल जांच की और बताया कि चोटें मामूली थीं। ये चोटें कड़े से लगी थीं, न कि किसी हथियार से। खोपड़ी में दरार की गलत जानकारी तथ्यों या एमएलसी से मेल नहीं खाती और पूरी तरह से बेबुनियाद है।"