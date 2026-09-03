El Nino: अल नीनो ने पकड़ी रफ्तार, 2027 की शुरुआत तक भीषण गर्मी-बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा

उन्होंने कहा कि सूखे और बाढ़ से होने वाला नुकसान पहले से दिखाई दे रहा है और अल नीनो के मजबूत होने के साथ इसके और बढ़ने की आशंका है। डब्ल्यूएमओ ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के साथ मिलकर पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल आपूर्ति पर संभावित प्रभावों से निपटने के लिए सरकारों और मानवीय संगठनों से तैयारियां बढ़ाने का आग्रह किया गया है। गुतारेस ने तत्काल जलवायु कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा, अब मुकाबला बढ़ते जोखिमों और लोगों की रक्षा के लिए जलवायु कार्रवाई की हमारी प्रतिबद्धता के बीच है। हमें यह मुकाबला जीतना होगा।