3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

El Nino: अल नीनो ने पकड़ी रफ्तार, 2027 की शुरुआत तक भीषण गर्मी-बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा

Global Warming: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल नीनो के तेजी से मजबूत होने का अनुमान जताया है। इससे 2027 की शुरुआत तक दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rakesh Mishra

Sep 03, 2026

el nino

एआई तस्वीर

Weather Forecast: अल नीनो जलवायु घटना तेजी से मजबूत हो रही है और इसके इस साल के अंत तक बहुत मजबूत स्तर पर पहुंचने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार इसका असर फरवरी 2027 तक बना रह सकता है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अल नीनो के फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना करीब 100 प्रतिशत है।

साल के अंत तक पहुंच सकता है चरम पर

डब्ल्यूएमओ ने इसे अल नीनो या इसके ठंडे प्रतिरूप ला नीना को लेकर अब तक का सबसे स्पष्ट पूर्वानुमान बताया है। एजेंसी के अनुसार, अल नीनो इस साल के अंत तक अपने चरम पर पहुंच सकता है और यह अब तक की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में शामिल हो सकता है। अल नीनो की मजबूती का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना है। समुद्र की सतह के नीचे भी गर्म पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया है। प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में जुलाई और अगस्त की शुरुआत में तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।

असामान्य रूप से हो रहा बड़ा

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि अल नीनो हमारी आंखों के सामने असामान्य रूप से बड़ा हो रहा है। विज्ञान में कोई संदेह नहीं है कि हमारा ग्रह अनजाने जलक्षेत्र में पहुंच गया है और ये जलक्षेत्र लगातार गर्म हो रहे हैं। पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुसार, सितंबर से नवंबर के बीच पृथ्वी की लगभग पूरी सतह पर सामान्य से अधिक तापमान रह सकता है। बारिश के पैटर्न में भी बड़े बदलाव होने का अनुमान है। इससे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है।

गर्म हो चुका है वातावरण

डब्ल्यूएमओ ने कहा कि पहले से ही असामान्य रूप से गर्म महासागर और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण गर्म हो चुका वातावरण अल नीनो के प्रभाव को और बढ़ा सकता है। वैज्ञानिकों ने अभी यह स्थापित नहीं किया है कि जलवायु परिवर्तन स्वयं अल नीनो को अधिक शक्तिशाली बना रहा है। हालांकि, बढ़ता तापमान और गर्म महासागर चरम मौसम को बढ़ावा देने वाली गर्मी और नमी को बढ़ा सकते हैं। डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि अल नीनो का अर्थ स्पेनिश में ‘छोटा लड़का’ है, लेकिन इसका दुनिया भर के समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

तैयारियां बढ़ाने का आग्रह

उन्होंने कहा कि सूखे और बाढ़ से होने वाला नुकसान पहले से दिखाई दे रहा है और अल नीनो के मजबूत होने के साथ इसके और बढ़ने की आशंका है। डब्ल्यूएमओ ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के साथ मिलकर पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल आपूर्ति पर संभावित प्रभावों से निपटने के लिए सरकारों और मानवीय संगठनों से तैयारियां बढ़ाने का आग्रह किया गया है। गुतारेस ने तत्काल जलवायु कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा, अब मुकाबला बढ़ते जोखिमों और लोगों की रक्षा के लिए जलवायु कार्रवाई की हमारी प्रतिबद्धता के बीच है। हमें यह मुकाबला जीतना होगा।

Success Story: ऑटो ड्राइवर के बेटे ने IIT मद्रास में बनाई जगह, गंभीर बीमारी के बीच 17 साल के जे. संतोष ने किया कमाल

ये भी पढ़ें
IIT Madras

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 09:55 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:55 pm

Hindi News / National News / El Nino: अल नीनो ने पकड़ी रफ्तार, 2027 की शुरुआत तक भीषण गर्मी-बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nepal Flood 2006: नेपाल में भारत के राजदूत बोले- अगर नेपाल पुनर्निर्माण के लिए मदद मांगता है, तो भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा

naveen
राष्ट्रीय

जेल से बाहर आते ही सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, बोले- ‘यह कथित घोटाला था, सत्ताधारी पार्टी ने केस को तूल देने के लिए रची साजिश’

aap
राष्ट्रीय

FCRA संशोधन बिल 2026 पर बनी 31 सदस्यीय JPC, भाजपा सांसद संजय जायसवाल बने अध्यक्ष, जानिए पैनल में कौन-कौन शामिल?

FCRA Amendment Bill 2026, FCRA Bill 2026, FCRA JPC, FCRA Joint Parliamentary Committee, Sanjay Jaiswal, Sanjay Jaiswal JPC, FCRA Bill JPC, Foreign Contribution Regulation Act,
राष्ट्रीय

पीएम मोदी और बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर की अहम बैठक, UNSC में भारत की दावेदारी को मिला समर्थन, व्यापार दोगुना करने पर जोर

pm modi
राष्ट्रीय

ड्यूटी पर तैनात महिला PSI को थप्पड़ मारने के मामले में BJP विधायक की बेटी को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

suresh gowda daughter
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.