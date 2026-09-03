El Nino: अल नीनो ने पकड़ी रफ्तार, 2027 की शुरुआत तक भीषण गर्मी-बाढ़ और सूखे का बढ़ा खतरा

एआई तस्वीर
Weather Forecast: अल नीनो जलवायु घटना तेजी से मजबूत हो रही है और इसके इस साल के अंत तक बहुत मजबूत स्तर पर पहुंचने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार इसका असर फरवरी 2027 तक बना रह सकता है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि अल नीनो के फरवरी 2027 तक बने रहने की संभावना करीब 100 प्रतिशत है।
डब्ल्यूएमओ ने इसे अल नीनो या इसके ठंडे प्रतिरूप ला नीना को लेकर अब तक का सबसे स्पष्ट पूर्वानुमान बताया है। एजेंसी के अनुसार, अल नीनो इस साल के अंत तक अपने चरम पर पहुंच सकता है और यह अब तक की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में शामिल हो सकता है। अल नीनो की मजबूती का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का असामान्य रूप से गर्म होना है। समुद्र की सतह के नीचे भी गर्म पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा हो गया है। प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में जुलाई और अगस्त की शुरुआत में तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि अल नीनो हमारी आंखों के सामने असामान्य रूप से बड़ा हो रहा है। विज्ञान में कोई संदेह नहीं है कि हमारा ग्रह अनजाने जलक्षेत्र में पहुंच गया है और ये जलक्षेत्र लगातार गर्म हो रहे हैं। पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुसार, सितंबर से नवंबर के बीच पृथ्वी की लगभग पूरी सतह पर सामान्य से अधिक तापमान रह सकता है। बारिश के पैटर्न में भी बड़े बदलाव होने का अनुमान है। इससे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे का खतरा बढ़ सकता है।
डब्ल्यूएमओ ने कहा कि पहले से ही असामान्य रूप से गर्म महासागर और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण गर्म हो चुका वातावरण अल नीनो के प्रभाव को और बढ़ा सकता है। वैज्ञानिकों ने अभी यह स्थापित नहीं किया है कि जलवायु परिवर्तन स्वयं अल नीनो को अधिक शक्तिशाली बना रहा है। हालांकि, बढ़ता तापमान और गर्म महासागर चरम मौसम को बढ़ावा देने वाली गर्मी और नमी को बढ़ा सकते हैं। डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा कि अल नीनो का अर्थ स्पेनिश में ‘छोटा लड़का’ है, लेकिन इसका दुनिया भर के समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि सूखे और बाढ़ से होने वाला नुकसान पहले से दिखाई दे रहा है और अल नीनो के मजबूत होने के साथ इसके और बढ़ने की आशंका है। डब्ल्यूएमओ ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के साथ मिलकर पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की बात कही है। साथ ही कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल आपूर्ति पर संभावित प्रभावों से निपटने के लिए सरकारों और मानवीय संगठनों से तैयारियां बढ़ाने का आग्रह किया गया है। गुतारेस ने तत्काल जलवायु कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा, अब मुकाबला बढ़ते जोखिमों और लोगों की रक्षा के लिए जलवायु कार्रवाई की हमारी प्रतिबद्धता के बीच है। हमें यह मुकाबला जीतना होगा।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग