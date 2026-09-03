ड्यूटी पर तैनात महिला PSI को थप्पड़ मारने के मामले में BJP विधायक की बेटी को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

आरोप है कि बहस के दौरान ऐश्वर्या ने सविता को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद PSI की शिकायत पर क्याथनहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 115(2), 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक ऐश्वर्या को गिरफ्तार नहीं किया है। वह मंड्या के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) गौतम की पत्नी भी हैं। इसी वजह से पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।