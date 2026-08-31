Islam Statement Controversy: इस्लाम को बताया ‘सबसे महान धर्म’, विवाद बढ़ा तो कर्नाटक के मंत्री बोले- मैंने किसी धर्म को छोटा नहीं कहा

Karnataka News: कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायारेड्डी अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। कोप्पल जिले के कुकनूर में एक मुस्लिम सामुदायिक कार्यक्रम में उन्होंने इस्लाम को महान और वैज्ञानिक धर्म बताया। उनका यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और मंत्री से माफी मांगने की मांग की। मामला बढ़ता देख रायारेड्डी ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने किसी दूसरे धर्म को छोटा नहीं बताया है।