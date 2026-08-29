सोने के भंडार से मालामाल हो सकता है कर्नाटक, वन क्षेत्र में 78 जगह ड्रिलिंग शुरू, 9180 KG गोल्ड मिलने के संकेत

हावेरी तालुक के गणजूर में डेक्कन गोल्ड माइनिंग कंपनी के अधीन डेक्कन एक्सप्लोरेशन सर्विसेज ने पूर्व में सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार वहां करीब 27 लाख टन ऑक्साइड एवं सल्फाइड खनिज होने और प्रति टन करीब 3.40 ग्राम सोना मिलने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 9180 किलो सोना मौजूद होने की संभावना है। रट्टीहल्लि के नागवंद, राणेबेन्नूर के काकोल, बैडगी के चिन्निकट्टी और चिन्नमुलगुंद सहित कई क्षेत्रों में भी सोने के संभावित भंडार की प्रारंभिक जानकारी मिली है। कुंदन गोल्ड माइन्स कंपनी तुमकुरु जिले के अंजनहल्ली में 949 हेक्टेयर क्षेत्र में जी-3 स्तर का अन्वेषण भी कर रही है।