27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान बवाल, नारेबाजी के बाद भिड़े दो पक्ष, 6 गिरफ्तार

Eid e Milad Procession: बेंगलुरु के बासवनगुडी में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान दो पक्षों में टकराव हो गया। पुलिस ने मामले में 3 FIR दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानें क्या है पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Pratiksha Gupta

Aug 27, 2026

Bengaluru police action, KR Road clash, Bengaluru FIR news

बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान उपद्रव (फोटो सोर्स- IANS)

Eid e Milad Procession:बेंगलुरु के बासवनगुडी इलाके में बुधवार को ईद-ए-मिलाद के जुलूस के दौरान अचानक दो गुटों के बीच झड़प हो गई। केआर रोड पर हुई कहासुनी और धक्का-मुक्की से वहां तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। बासवनगुडी थाना पुलिस ने मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं और कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है।

जुलूस के रूट पर कैसे शुरू हुआ विवाद?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुमारस्वामी लेआउट से निकला ईद-ए-मिलाद का जुलूस बनशंकरी थाना क्षेत्र से होते हुए बासवनगुडी के केआर रोड पहुंचा था। उसी समय 'राष्ट्र रक्षणा पाडे' संगठन के पुनीत केरेहल्ली अपने कुछ साथियों के साथ भगवा झंडे लेकर वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस में शामिल लोगों को रोकने और नारेबाजी बंद कराने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

बचाव करने पहुंचे व्यक्ति पर हमला, अस्पताल में भर्ती

मामले को बढ़ता देख जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो माहौल और बिगड़ गया। आरोप है कि इस दौरान कुछ युवकों ने मुरली नाम के एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। घायल मुरली को तुरंत इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के विरोध में पुनीत केरेहल्ली और उनके समर्थकों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यातायात बाधित होने और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने केरेहल्ली को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने दर्ज की 3 अलग-अलग FIR

मामले की गंभीरता को देखते हुए बासवनगुडी थाना पुलिस ने अलग-अलग शिकायतों के आधार पर तीन मामले दर्ज किए हैं। पहली FIR मअब्दुल रजाक खान की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें पुनीत केरेहल्ली (35) और उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी FIR पुनीत केरेहल्ली की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसके आधार पर दूसरी तरफ के तीन युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीसरी FIR बासवनगुडी ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल मंजूनाथ की शिकायत पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई।
फिलहाल बासवनगुडी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

‘मैं और आशुतोष तो पिट लिए, अब सौरव का नंबर आएगा’- बोले अभिजीत दीपके, फिर मार्च का किया ऐलान

ये भी पढ़ें
Cockroach Janta Party, Delhi Police Headquarters March

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

27 Aug 2026 12:34 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:29 pm

Hindi News / National News / बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान बवाल, नारेबाजी के बाद भिड़े दो पक्ष, 6 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Nepal flash floods: मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ भारत, बाढ़ राहत के लिए भेजी गई सहायता पहुंची काठमांडू

India sends aid to Nepal flood victims.
विदेश

Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, बताया ‘मास्टरमाइंड’

Delhi High Court
राष्ट्रीय

राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे आरोपों को लेकर बोले CJI सूर्यकांत, कहा- तय प्रक्रिया का होगा पालन

CJI Surya Kant on Rajasthan High Court controversy.
राष्ट्रीय

Nepal Flood Bihar Update: नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट

Gandak River
राष्ट्रीय

E20 पेट्रोल से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, प्रीमियम फ्यूल के रूप में हो सकती है E10 की वापसी

Speed petrol blend, HPCL Power95 E10
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.