बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान बवाल, नारेबाजी के बाद भिड़े दो पक्ष, 6 गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए बासवनगुडी थाना पुलिस ने अलग-अलग शिकायतों के आधार पर तीन मामले दर्ज किए हैं। पहली FIR मअब्दुल रजाक खान की शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें पुनीत केरेहल्ली (35) और उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी FIR पुनीत केरेहल्ली की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसके आधार पर दूसरी तरफ के तीन युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। वहीं तीसरी FIR बासवनगुडी ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल मंजूनाथ की शिकायत पर सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज की गई।

फिलहाल बासवनगुडी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।