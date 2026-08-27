राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे आरोपों को लेकर बोले CJI सूर्यकांत, कहा- तय प्रक्रिया का होगा पालन

CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को 2, 10 और 17 अगस्त को तीन पत्र लिखे। जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान में किसी दूसरे राज्य से तत्काल मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह किया है। इस मामले पर CJI सूर्यकांत की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि CJI सूर्यकांत ने जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों में उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है।