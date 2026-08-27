27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे आरोपों को लेकर बोले CJI सूर्यकांत, कहा- तय प्रक्रिया का होगा पालन

CJI Surya Kant on Rajasthan High Court Acting Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के कामकाज पर सवाल उठाए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि आरोपों पर तय प्रक्रिया के तहत विचार होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 27, 2026

CJI Surya Kant on Rajasthan High Court controversy.

CJI सूर्यकांत (Photo -ANI)

CJI Surya Kant: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को 2, 10 और 17 अगस्त को तीन पत्र लिखे। जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान में किसी दूसरे राज्य से तत्काल मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह किया है। इस मामले पर CJI सूर्यकांत की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि CJI सूर्यकांत ने जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों में उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है।

CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि शेष हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम पहले से ही काम कर रहा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर तय प्रक्रिया के तहत ही विचार किया जाएगा।

CJI ने कहा कि पत्रों की सामग्री पर सार्वजनिक मंच पर न्यायिक निर्णय नहीं किया जा सकता। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जस्टिस शर्मा को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना जरूरी है। CJI ने कहा, 'सिर्फ आरोप लगाए जाने के तथ्य को जज के खिलाफ निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।' उन्होंने हाईकोर्ट के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों से निपटने में उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में जस्टिस मेहता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ जस्टिस शर्मा के जवाब पर भी विचार किया जाएगा।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर क्या हैं आरोप?

जस्टिस संदीप मेहता ने अपने पत्र में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर कुप्रबंधन, गलत तौर-तरीके, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा साथी जजों को तबादले की धमकी देते हैं और खुद को CJI का करीबी बताते हैं।

उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि उन्हें जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के न्यायिक कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो पहली नजर में उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि राजस्थान के अपने दौरे के दौरान हाईकोर्ट के कई जजों ने उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान जजों ने जस्टिस शर्मा के व्यवहार को लेकर दुख जताया था।

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब दो हफ्ते में करना होगा सरेंडर

ये भी पढ़ें
Tarun Tejpal Rape Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

27 Aug 2026 10:50 am

Published on:

27 Aug 2026 10:47 am

Hindi News / National News / राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर लगे आरोपों को लेकर बोले CJI सूर्यकांत, कहा- तय प्रक्रिया का होगा पालन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, बताया ‘मास्टरमाइंड’

Delhi High Court
राष्ट्रीय

Nepal Flood Bihar Update: नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट

Gandak River
राष्ट्रीय

E20 पेट्रोल से परेशान वाहन चालकों के लिए राहत की खबर, प्रीमियम फ्यूल के रूप में हो सकती है E10 की वापसी

Speed petrol blend, HPCL Power95 E10
नई दिल्ली

Abhijit Deepke FIR: FIR के बाद अभिजीत दीपके का सीधा चैलेंज- ‘जेल भेजेंगे तो चला जाऊंगा’, स्कूल अभियान नहीं रुकेगा

Abhijit Deepke
राष्ट्रीय

मोहन भागवत के कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क में सुरक्षा अलर्ट, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने मेयर जोहरान ममदानी से की अपील

HAF issues security alert ahead of Mohan Bhagwat’s NYC event.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.