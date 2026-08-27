Nepal Flood Bihar Update: नेपाल की बाढ़ का पानी बिहार पहुंचा, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन हाई अलर्ट

Nepal Flood Bihar Update: नई दिल्ली। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। सैलाब में सैकड़ों घर और वाहन पत्ते की तरह बह गए। तिब्बत सीमा से सटे रसुवागढ़ी, तिमुरे और स्याब्रुबेसी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नेपाल में तबाही मचाने के बाद बुधवार रात बाढ़ का पानी बिहार पहुंच गया गंडक और कोसी से तटीय जिलों में बाढ़ का पानी फैल गया। रात 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब डेढ़ लाख क्यूसेक, यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड पानी छोड़ा गया है।