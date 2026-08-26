IndiGo Flight Bomb Threat: उड़ रहे विमान में बम की धमकी पर लखनऊ से बेंगलुरु तक मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां हुईं अलर्ट

IndiGo flight bomb threat: लखनऊ से बेंगलुरु जा रही इंडिगो (IndiGo) की फ्लाइट 6E231 को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ देर पहले विमान में बम होने की धमकी मिली। जैसे ही क्रू को इसकी जानकारी हुई, पायलट और क्रू ने तय सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी। उड़ते विमान में बम खबर से लखनऊ से बेंगलुरु तक हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट हो गई।