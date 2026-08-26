CJP के प्रदर्शन के बाद बदला PM मोदी-राहुल गांधी का सोशल मीडिया गेम! जानें इंस्टाग्राम पर किसने मारी बाजी?

डेटा बीइंग्स के अनुसार, 20 जुलाई को नई दिल्ली में CJP की ओर से संसद तक निकाले गए ‘संसद चलो’ मार्च और उसके बाद पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद राजनीतिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की गतिविधियों में बदलाव दिखाई दिया। आंकड़ों के मुताबिक, 20 जुलाई के बाद नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस और भाजपा चारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर प्रति पोस्ट औसत एंगेजमेंट बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर लगातार रील्स पोस्ट कीं। इनमें कुछ पोस्ट देर रात तक भी किए गए। वहीं राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग (AMA) सेशन में हिस्सा लिया और छात्रों के साथ बातचीत के रील्स भी साझा किए।