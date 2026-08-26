नेपाल में आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत, कई लापता! बिहार में भी बढ़ा खतरा, सरकार अलर्ट

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में आई बाढ़ के कारण राज्य में संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी के लिए एक हाई-लेवल टीम गठित की है। जानकारी के अनुसार, नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नारायणी नदी को भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार, गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिलों से होकर गुजरती है। इसके बाद यह हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यदि गंडक नदी में पानी का बहाव तेज हुआ तो बिहार के इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित और संभावित इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं।