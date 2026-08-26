रक्षाबंधन पर बिहार की बहनों को सरकार का बड़ा तोहफा! PhD से Startup तक 2 लाख रुपये की मदद, जानें पूरी योजना

महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ योजना के तहत भी कदम उठाया है। योजना के तहत पूरे बिहार में करीब 2,700 स्कूटी और 2,000 से अधिक मोटरसाइकिल पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूल-कॉलेजों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगी और छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमिका निभाएंगी। स्कूल-कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती से महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है।