चिराग पासवान ने पार्टी में किया फेरबदल, सुरेंद्र विवेक को बिहार की जिम्मेदारी; कई राज्यों में नए अध्यक्ष

चिराग पासवान ने सुरेंद्र विवेक को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि बिहार के विधायक राजू तिवारी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र विवेक ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में साहेबपुर कमाल सीट से एलजेपी (रामविलास) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, उन्हें आरजेडी प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा।